新日本プロレス２５日福島大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、成田蓮（２７）、ＳＡＮＡＤＡ（３７）組がＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組を撃破し、初白星をあげた。

極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の２人が、若き王者組を拷問の館に引きずり込んだ。Ｉｃｅの挑発に乗った成田は激しい打撃戦を展開していたが、レフェリーの目を盗んで急所攻撃から改造プッシュアップバーで殴打。完全にＫＯしてＯＳＫＡＲを孤立させる。

成田はＯＳＫＡＲのナイトメアホールド（裸絞め）に捕獲されながらも、レフェリーを巻き込んで無法状態を作り上げると、セコンドの金丸義信がウイスキーミストを噴射。さらにＳＡＮＡＤＡがギターショットで脳天を打ち抜く。グロッギー状態のＯＳＫＡＲを成田が地獄の断頭台で沈め、極悪技法な３カウントを奪った。

バックステージで成田は「オイ、見ろよ。文字通りノックアウト・ブラザーズだ、オイ。チャンピオンチームよ、これがタッグだよバカヤロー」と高笑い。一方のＫ．Ｏ．Ｂはノーコメントで、開幕からまさかの２連敗となった。