　25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の4万8690円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては30.48円高。出来高は4354枚となっている。

　TOPIX先物期近は3299.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48690　　　　　 +90　　　　4354
日経225mini 　　　　　　 48685　　　　　 +85　　　 81777
TOPIX先物 　　　　　　　3299.5　　　　　+9.5　　　　4610
JPX日経400先物　　　　　 29750　　　　　+120　　　　 157
グロース指数先物　　　　　 667　　　　　　+3　　　　 297
東証REIT指数先物　　売買不成立

