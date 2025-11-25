日経225先物：25日22時＝90円高、4万8690円
25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の4万8690円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては30.48円高。出来高は4354枚となっている。
TOPIX先物期近は3299.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48690 +90 4354
日経225mini 48685 +85 81777
TOPIX先物 3299.5 +9.5 4610
JPX日経400先物 29750 +120 157
グロース指数先物 667 +3 297
東証REIT指数先物 売買不成立
