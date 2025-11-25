北海道YSのHGにシンガーソングライター金子智也さんが出演決定！

V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の北海道イエロースターズが25日（火）、11月29日（土）に開催されるホームゲームにシンガーソングライターの金子智也さんがゲストで登場することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

金子さんは北海道上川郡下川町出身のシンガーソングライターで、ゆずに憧れギターを始めた。2011年にバンド「THE BOYS&GIRLS」を結成しドラムを担当し、2015年にビクターエンターテイメント スピードスターレコーズからメジャーデビューするも、2019年バンドを脱退。その後はシンガーソングライターとして音楽活動を続けており、リリースした1stシングル「手をつなごう」は2019年CDショップ大賞北海道ブロック賞を獲得している。

そんな金子さんが、北ガスアリーナ札幌46で開催される長野GaRonsとの試合にゲスト出演し、試合前の始球式とハーフタイムでのスペシャルライブを実施する。

現時点で7勝1敗と首位を走る北海道YS。11月に入ってから負けなしと勢いに乗っている。地元のシンガーソングライターの熱い応援で、さらに勝ち点を重ねることができるか。