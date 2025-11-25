25日午後9時59分ごろ、熊本県、大分県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、熊本県の阿蘇市と南阿蘇村、大分県の竹田市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□熊本県

阿蘇市 南阿蘇村





□大分県竹田市

■震度3

□熊本県

産山村 熊本高森町

■震度2

□熊本県

南小国町 熊本小国町 菊池市

合志市 西原村 山都町



□大分県

日田市 九重町 佐伯市

豊後大野市



□宮崎県

延岡市 宮崎美郷町 高千穂町

■震度1

□熊本県

熊本東区 熊本北区 玉名市

山鹿市 和水町 大津町

菊陽町



□大分県

玖珠町 大分市 臼杵市

津久見市 由布市



□宮崎県

西都市 川南町 宮崎都農町

門川町 日之影町 五ヶ瀬町



□高知県

宿毛市



□福岡県

みやこ町 久留米市 八女市

みやま市



□佐賀県

神埼市 上峰町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。