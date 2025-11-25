TBS NEWS DIG Powered by JNN

25日午後9時59分ごろ、熊本県、大分県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、熊本県の阿蘇市と南阿蘇村、大分県の竹田市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□熊本県
阿蘇市　南阿蘇村

□大分県
竹田市

■震度3
□熊本県
産山村　熊本高森町

■震度2
□熊本県
南小国町　熊本小国町　菊池市
合志市　西原村　山都町

□大分県
日田市　九重町　佐伯市
豊後大野市

□宮崎県
延岡市　宮崎美郷町　高千穂町

■震度1
□熊本県
熊本東区　熊本北区　玉名市
山鹿市　和水町　大津町
菊陽町

□大分県
玖珠町　大分市　臼杵市
津久見市　由布市

□宮崎県
西都市　川南町　宮崎都農町
門川町　日之影町　五ヶ瀬町

□高知県
宿毛市

□福岡県
みやこ町　久留米市　八女市
みやま市

□佐賀県
神埼市　上峰町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。