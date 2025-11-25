いいのみーーっけ！【ミスド】手土産にしたい♡「ショコラドーナツ」

【ミスタードーナツ】では冬にだけ味わえる「ショコラドーナツ」の季節が到来！ おうちでのティータイムに味わうのはもちろん、手土産にもおすすめしたいところ。今回はシンプルなもの、トッピングを添えた豪華なものといった、イチオシの“ポン・デ・ショコラシリーズ”をご紹介。2026年2月下旬までの期間限定品なので、気になる人はお早めに。

軽めのドーナツを食べたい時に「ポン・デ・ショコラ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「今年も待ってたよーーーーッッ！」と歓喜したポン・デ・ショコラシリーズ。シンプルで素材本来の味わいが楽しめそうなこちらは、軽めのドーナツが食べたい時に向いています。片手で食べられそうなお手軽感があり、手土産にも良さそう。生地は「ヘーゼルナッツの香ばしさもほんのり感じる」とのことで、上品な風味が優雅な気分に浸らせてくれるかも。

重めな仕上がりで満足感も得られそうな「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

ショコラカスタードを合わせたこちらも必見。コクのあるまろやかな風味が楽しめそうです。レポーターHaruさんによれば「チョココーティング & チョコクランチ」をトッピングしていて、食感の良いアクセントとして楽しめそう。重めのドーナツで満足感を得たい時にうってつけです。見た目も華やかさがあり、ちょっとした手土産に贈るのもおすすめ。

writer：S.Hoshino