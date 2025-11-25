£²£°£²£¶Ç¯½Õ µþÅÔ¤Î»û±¡ÆÃÊÌ¸ø³«¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¡¡µþÅÔ¡¦Áµ½¡»û±¡ ÂçÆÁ»ûÅãÆ¬£³»û±¡¡¢¿ÑÀ¸¶¸¸À¤ÇÍÌ¾¤Ê¿ÑÀ¸»û¤Ê¤É
¡¡Èó¸ø³«»û±¡¤ÎÆÃÊÌ¸ø³«¤ä¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎµþÅÔ¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔ½Õ½©¤Ï£²£µÆü¡¢£²£°£²£¶Ç¯½Õ¤Î»û±¡ÆÃÊÌ¸ø³«¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Ç¤âÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÁµ½¡»û±¡¡ÖÂçÆÁ»û¡×Æâ¤Ë¤¢¤ëÅãÆ¬»û±¡¡Ö²«Çß±¡¡×¡¢¡Ö¶½Î×±¡¡×¡¢¡ÖÁí¸«±¡¡×¤¬£²£¶Ç¯£³·î¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÆÁ»û¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤äË¿Ã½¨µÈ¤Ê¤ÉÀï¹ñÂçÌ¾¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀï¹ñÉð¾¤Ë»Å¤¨¤¿ÃãÀ»¡¢ÀéÍøµÙ¤äÆüËÜÈþ½Ñ»Ë¾å¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¡¢¼íÌî±ÊÆÁ¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¼íÌîÇÉ¤Ê¤É¤¬³èÌö¤·¤¿Åö»þ¤ÎÊ¸²½¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸åÀ¤¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì½ê¡£ËèÇ¯½Õ¤È½©¤ËÆÃÊÌ¸ø³«¤¹¤ë²«Çß±¡¡¢¶½Î×±¡¡¢Áí¸«±¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤Ç¤¢¤ë·úÂ¤Êª¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤òÇÒ´Ñ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÇÒ´Ñ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏÂ¢¿®¶Ä¡¦¿ÑÀ¸¶¸¸À¡¦¿·ÀñÁÈ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¿ÑÀ¸»û¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¿ÑÀ¸¶¸¸À¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢£²£¶Ç¯£´·î£²£µÆü¡Á£µ·î£µÆü¤Î´ü´Ö¤ËÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤ÎËÜÆ²¤äµþÅÔ»Ô»ØÄêÅÐÏ¿Ê¸²½ºâ¤ÎÄí±à¡¢»ûÊõ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤¹¤ë¡££²£¶Ç¯¤Ï½ÅÍ×Ê¸²½ºâ Ä¹Ã«ÀîÅùÇìÉ®Ž¢ÎóÀç¿ÞÖ¢É÷Ž£¡Ê±¦ÀÉ¡Ë¤äÅá·õ¡ÖÏÂÀô¼é·óÄê¡×¡¦¡Ö±ü½£ÐòÄÅ½»·óÄê¡×¤Ê¤É»ûÊõ¤¬ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£