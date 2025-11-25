「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝が今週のジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）にシンエンペラー（牡４歳、父シユーニ）を送り出す。この決戦を前に、日本競馬に新たな一ページを刻んだフォーエバーヤング（牡４歳、父リアルスティール）のＢＣクラシックを徹底回顧。１１月１日に米国デルマー競馬場で行われたレース前後の心境や、シンエンペラーのオーナーでもある藤田晋氏への思いを明かした。（取材・構成 山本 武志）

全く色あせない感動は今も胸の中で輝いている。フォーエバーヤングは早々と直線手前で動くと、内にいたフィアースネスをねじ伏せ、外から詰め寄るシエラレオーネの末脚にもひるまない。堂々と先頭でゴール板を駆け抜けた。

「直線は長かった。３００メートルしかないのになぁ。シエラレオーネも見えていた。（鞍上の坂井）瑠星もサウジＣの時に言ってたけど、『ロマンチックウォリアーを負かして勝てれば最高だな』というのが、その通りになって、今回も『あの２頭、特に（２戦２敗だった）シエラレオーネを負かして勝てれば最高だな』というのが、その通りになった。本当に言うことなかったですね」

３歳春から何度も海を渡り、世界の強豪と渡り合ってきた。様々な経験が見つめ続けてきた大舞台で最高の状態を生んだ。

「絶好調というか、本当に状態のよかった日本から、また想像以上に上がった。なかなか、海外に行って、あんなに上がらないよ。３歳春にサウジ、ドバイから日本に帰らずにケンタッキーダービー（注１）へ行った時はキツかった。あの大変さを経験しているから、当時に比べるとずいぶん楽ではあるけどね」

枠順は厳しい競馬を強いられた昨年の最内枠から一転、レースを運びやすい５番枠に入った。

「枠順が瑠星は一番緊張したと言っていたね。まだ１番枠が残っていたんで。１だけは引くな、と（笑）。ペースメーカーが４番枠を引いて、５と６が余っていたので、５か６なら最高という感じでした」

着々と埋まっていく大仕事へのピース。その中で思わぬ感情も生まれていた。

「シンエンペラーが愛チャンピオンＳに向かう過程も、ものすごくよかった。それがレースであんな感じ。そういう不測のアクシデント的なこと（注２）が怖かった。今回はあまりに順調にいきすぎたので、頼むから順調にという感じ。それだけがプレッシャーでした」

そして、レース当日。パドックで師弟の間に多くの会話はいらなかった。

「瑠星が向こうから『自信を持って、乗ってきます』と言って、『おう、馬を信じて乗ってこい』と。それだけでした。とにかく追い切りを１００点満点と言ったんだよね。アイツが１００点満点なんて言うことない。だから、本当にいいんだろうなと思っていました」

ゲートは開いた。序盤でスッと好位につけると、４角手前で手綱を押した。早々と先頭に立った。

「（瑠星は）俺より信じてたよね。俺は早いなとドキドキだったけど、悪くない運びだなとは思っていました。（早め先頭で）『もう少し頑張れよ、ペースメーカー』と思っていたけど、３〜４コーナーのスピードの乗りは追い切り通り。これで差されれば仕方ない、という感じでしたね」

ゴールの瞬間。真っ先に強く抱き合ったのが藤田晋オーナーだ。様々な分野で経験豊富なオーナーが興奮を抑え切れない。満面の笑みで、歓喜の輪の中に身を委ねた。

「普通に考えて、藤田さんがああいう顔をすることはあり得ない。その顔を見れただけで幸せだったし、調教師冥利に尽きるよね。あと、こういう顔にさせる競馬ってすごいんだなと、改めてね。以前から（海外遠征で）負けて帰る時の落ち込みがすごいと言っていたから、本当によかったと思います」

大きな仕事を成し遂げたが、来年も現役は続く。当面のターゲットは連覇を目指すサウジＣ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）から今年３着だったドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）だ。

「オーナーの気持ちがある以上、目標はいくらでもできるけど、今は春２戦しか考えていない。この２戦をダブルで勝った馬はいないので、サウジＣ２連覇でドバイワールドＣ制覇。この２つに照準を絞っていきたい」

砂の世界一決定戦を制し、獲得賞金は日本馬の歴代最多を塗り替えた。しかし、歩みは止まらない。これからは、その走りが新たな歴史になる。

注１ ３歳春に海外初遠征だったサウジダービー、ＵＡＥダービーを連勝した後、中東から米国へ直接飛んだ。米国では４０時間を超える検疫期間があり、その後に約７時間の陸送でチャーチルダウンズ競馬場に入った。

注２ 愛チャンピオンＳ６着後の検査でぜん息と中程度の肺出血が判明。出走予定だった凱旋門賞を回避した。