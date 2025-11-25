解散した６人組アイドル「でんぱ組．ｉｎｃ」の元メンバーでタレントの古川未鈴が２５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。夫で人気漫画「斉木楠雄のΨ難」などで知られる漫画家・麻生周一さんとの夫婦生活を明かした。

今回は「有名人の妻 大集合ＳＰ」。

番組冒頭、ＭＣの明石家さんまに「お若いですよね？」と聞かれると「３９歳です」と答え、共演者を驚かせた古川。「１６年間、アイドルをやっていて、この前、そのグループが解散したので年齢を公表しようと思って」と笑顔で話した。

さんまに「アイドルと漫画家さんやろ。どこで出会うの？」と聞かれると「夫がでんぱ組．ｉｎｃのファンだったんです。夫の描いてる漫画がアニメ化する時に主題歌を『ぜひ、でんぱ組に』ってなって。そこで出会いみたいな、きっかけになりました」と古川。

「でも、私も『斉木楠雄のΨ難』がすごく好きなので、ファン同士というか、お互い」と続けると「共通の友人が『良かったら、未鈴ちゃんと麻生先生でご飯、どう？』って言ってくださって、焼き肉を食べたその日が…」と振り返った。

さらに「夫が漫画家なんですけど、夫が漫画を描いてるところを一度も見たことがなくて」と明かすと「『俺は１人じゃないと絶対に作業ができないから１人にさせておいてくれ』って言って」と続けた。

さらに「本当に週に１、２回ぐらいしか家に帰ってこないぐらい。結構、ずっと自分との闘い。週刊少年ジャンプで連載してたから１週間に１回、締め切り日っていうのが絶対にやってくるから、結構、頭を抱えながら連載はやってたってこともすごい聞いてて」と続けると「私、夫の漫画のファンなんで、結婚したら、ちょっとだけ先に新作が見れるかなと淡い期待をしてたんですけど、一切、本当に見られなくて。なんなら発売する漫画の発売日のウソを教えられているぐらい見せてくれなかったんですよ」と明かしていた。