乃木坂46・一ノ瀬美空、白いニット帽でピースサイン　“柔らかな冬空”の笑顔で『B.L.T.』表紙に初登場

乃木坂46・一ノ瀬美空が表紙を飾る『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社／11月28日発売）の表紙画像が発表された。

【写真】4期生・田村真佑、6期生・愛宕心響も登場

11月28日発売の『B.L.T.2026年1月号』の表紙・巻頭に、11月26日（水）に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46から、5期生の一ノ瀬美空が表紙と巻頭グラビアに登場。一ノ瀬がソロでB.L.T.の表紙を飾るのは初めて。表紙に選ばれたのは、柔らかな冬空の下、カメラに笑顔とピースサイン見せたカット。そのほか別冊付録のポスター画像も発表されている。

一ノ瀬美空は2023年発売の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の選抜入りを果たして以来、最新曲「ビリヤニ」まで連続して選抜メンバーとして活躍するなど、いまやグループの中心を担う存在になった。TBSの朝の情報番組「THE TIME,」のレギュラーを今年の3月まで務め、バラエティー番組やファッションイベントにも多数出演。そんな一ノ瀬を今回は、海と緑に囲まれた自然公園に連れ出して撮影を敢行。

約1万字に及ぶロングインタビューでは、活動をしていく中で実はつらかった時期、乗り越えられた理由、同期への愛、そしてグループへの愛などが語られる。

また同号では4期生の田村真佑、6期生連載には愛宕心響が登場。各法人別購入特典では前述の3人に加え伊達花彩（いぎなり東北産）、花田藍衣（AKB48）、土田優空、福井可憐（HKT48）のポストカードが用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）