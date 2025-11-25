兵庫県の斎藤元彦県知事が２５日、自身のインスタグラムを更新。２年ぶりの優勝を果たした阪神に兵庫県スポーツ賞特別賞を贈呈したことを報告した。選手会長の中野拓夢内野手らとの写真も公開した。

「本日、阪神タイガースに『兵庫県スポーツ特別賞』を贈呈しました。震災から３０年という節目の年に、史上最速での優勝という歴史的偉業を成し遂げられ、県民に大きな勇気と喜びを届けていただきました。心より感謝申し上げます。片山工房さんには、今回も迫力ある虎の作品を制作していただきました。ありがとうございます。

近所の広場で野球をしていた私たちの子どもの頃とは異なり、最近は子どもたちが野球に触れる機会が少なくなっています。来年度は夏休みを中心に、キャッチボールやティーバッティングなど、野球の基礎的な動きを子どもたちが体験できる機会をつくってまいります。タイガースの皆さんとともに、兵庫のスポーツを盛り上げ、未来へ繋いでまいります。来シーズンの更なる躍動を期待しています」と、連覇への期待も寄せた。

この投稿には「さいとう知事から猛虎魂を感じる」「受賞おめでとうございます」などの声が寄せられている。