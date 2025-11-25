タレント・たむらけんじ（52）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、後輩芸人の勝訴について言及した。

「クロスバー直撃」の渡邊センスが、「ダウンタウン」松本人志の女性問題の報道に関して写真週刊誌「FRIDAY」の記事で名誉毀損されたとして、発行元の講談社側に1100万円の損害賠償や訂正記事を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、220万円の賠償を命じた。

判決を聞いた瞬間の渡邊はかみしめるように小さくうなずいていた。閉廷後に報道陣の取材に応じた渡邊は「完全に勝ったりました。それに尽きます。圧勝です」と力強く口にした。一連の報道を受けて「失ったものが多い」と悲痛な胸の内を明かすも、名誉毀損で220万円の支払い判決は大きい額であるといい「納得してるところはあります」と話した。

この件について、たむらは「ナベ、長い間ほんまにお疲れさんでした。真実を知ってる僕達は負ける事なんて100％ないってわかってたけど、嬉しいなぁぁぁぁぁ!!!!!!」」とコメント。

「お前がこの報道で『お母ちゃんに辛い思いさせてるのが1番悲しい』って泣いてるのを電話越しで聞いた時、ほんまにたまらん気持ちになった。これからは大好きなお笑いをおもいっきりやってください。ダウンタウンプラスで観れるのを楽しみにしてるで」とつづっていた。