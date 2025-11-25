「その情報が出たら終わり…」R−1王者・友田オレとダウ90000蓮見、因縁の関係：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）11月22日（土）放送は、第14回「お笑いを存分に語れるBAR 若手SP」。こたけ正義感、ベルナルド（ハギノリザードマン、大将）、友田オレ、素晴らしき人生（りょうちゃん、ふじこ）の若手4組を迎え、番組MC陣（おぎやはぎ、劇団ひとり）と東京03・飯塚悟志とともに最新の若手界隈お笑い事情について語り尽くす！
普段は恥ずかしくてできないお笑いの話を思う存分話せる「お笑いを存分に語れるBAR」の若手SPに、今年、賞レースやライブシーンで大活躍した4組が登場！
ベルナルドは、結成10ヶ月で「キングオブコント2025」決勝進出。実は、大将は前のコンビ（スーパーニュウニュウ）時代に「2015年この若手知ってんのか！？」の「トガってる＆訳わからない部門1位」として出演したことも。母乳風俗好きをバラされ、MCからいじられまくっていたが、「母乳ガバガバ飲んだら腹壊しちゃって」と今は別ジャンルに！？
現役弁護士のこたけ正義感は、60分漫談「弁論」が各方面で話題となり、コメンテーターなどのオファーもくるが全て断っているそうで、「『ゴッドタン』とかでめちゃくちゃになってる人の方がうらやましい」と。
そこで矢作が「尻ベーターできる？」（劇団ひとり×キングコング西野の名物企画）と覚悟を試すと、「できます」とこたけ。矢作から、尻ベーターへの一番の近道は「ちゃんとした番組でコメンテーターをやることなのよ」と提示され、こたけは…！？
素晴らしき人生は、トリオからコンビになって再出発。りょうちゃんがツッコミを担当することになったとのことで漫才をチェックするが…
登場からしてツッコミの人じゃない！？
友田オレは、今年の「R-1グランプリ」にて史上最年少の23歳で優勝。ダウ90000の蓮見翔とは学生時代から接点があったようで…
「僕が学生時代にお付き合いしていた人が、僕の前に蓮見さんと付き合っていた」という複雑な関係性！？彼女の引っ越しを手伝うため蓮見宅へ行ったこともあり、「その情報が出たら終わりだと思って…」と絶対に言わないようにしていたが、蓮見にバレてしまったそう。
そんな4組による「若手芸人界隈ニュース」。
1つめのテーマは「お笑いライブ大乱立時代」。今や、数えきれないほどのお笑いライブが乱立し、チケットは即完。しかし、人気ライブの陰に隠れて、栃木の洞窟でのライブ、6時間の地下ライブ、芸人が女装するだけのライブなどちょっと変わったライブも話題になっている。さらに、イケメン芸人と繋がるためにライブを主催する女性も！？
2つめのテーマは「若手芸人マネー事情」。チェキの撮影・販売で稼ぐ人気芸人や、一線を越えないように「エロいライブチャットを監視するバイト」も芸人がよくやっているそう。りょうちゃんは、客が札をひらひらさせながら“何か面白いことやれ”の声に応える「芸人BAR」でバイトをしているそう。
番組終盤、こたけは飯塚に「よくないところも言って欲しい」とお願いを。優しい飯塚は褒めるのは上手だが、「絶対によくないところもあるはず」というこたけ。飯塚は、いやいやながらも「気持ちが伝わらないところもある」とダメ出しすると…
「侮辱罪で訴えようと」とこたけ。
飯塚の「お前が言わせたんだよ！」に一同大笑い！
飯塚は、ベルナルド、友田にも、どうにかダメ出しを絞り出し、辛口審査を続ける中、素晴らしき人生へは、まさかのダメ出しゼロ！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
