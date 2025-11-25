赤城乳業は12月2日から、クリームチーズ「キリ」を販売するベル ジャポンが監修した「クリームチーズアイス」を発売する。価格は194円（税込み）で、発売エリアは全国。



「クリームチーズアイス」は、世界中で愛されるクリームチーズ「キリ」の味わいを再現した濃厚アイスクリーム。爽やかな酸味とコクを表現するため、塩味・酸味・香りを「キリ」に近づけている。



乳製品に含まれるチーズは「キリ クリームチーズ」を100％使用。乳脂肪分8％以上のアイスクリームグレードでありながら、134kcalに抑えたのも特長だ。



パッケージデザインも「キリ」を想起させる仕様で、アイス1本でたっぷり楽しめる。