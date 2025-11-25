お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻で、モデルの蜂谷晏海（33）が25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。夫への怒りを爆発させる場面があった。

この日は「有名人の妻大集合SP！」と題して女性ゲストがスタジオに集結。

蜂谷は「そのくらいいいじゃんって言わないで欲しいんですけど…」と切り出し「潤さんはすごくフルーツが好きで。フルーツ食べたいってよく言うんです」と説明。

しかし、「買ってきて洗ってすぐに出せるフルーツと、下処理が面倒な桃とかスイカとかメロンとか、皮も大きいし、生ゴミが出るフルーツもある。切って準備するのってちょっと一手間で」と、用意する側の苦労も指摘した。

それでも、夫のために下処理が面倒なフルーツを切って冷蔵庫に入れておくが、井戸田は「あるじゃん！」と言って冷蔵庫の前で15秒ほどで食べてしまうとし、「すっごい腹立つんです！もっと“準備してくれてありがとう”みたいに一言あれば準備してよかったって思うんですけど」と怒り爆発。番組MCの明石家さんまは「ぐうの音も出ませんけど…」と下を向いていた。