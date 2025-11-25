サンリオキャラクターズの新商品！平成レトロなデザインのグッズが登場

2025年11月25日（火）より、サンリオキャラクターズの新商品シリーズがアイアップ公式オンラインストアで先行予約を開始！今回は「平成レトロ」をテーマに、サンリオの人気キャラクターたちがレオパード柄のくまちゃんスーツをまとって登場します。ぬいコロンキーホルダーやショルダーストラップ、そして可愛らしいどっとポーチなど、ファン必見のアイテムがラインナップ！

サンリオキャラクターズの新シリーズが登場！レオパード柄がキュート



ぬいコロンキーホルダー（全9種）

アイアップから登場する新商品シリーズは、サンリオキャラクターズのファンにはたまらないアイテムばかり。

全9種類の「ぬいコロンキーホルダー」や「ショルダーストラップ」は、レオパード柄のくまちゃんスーツを着たキャラクターたちが特徴です。

価格はどちらも1,980円（税込）で、サイズ感も手頃。サイズは、ぬいコロンキーホルダーは約H70×W65×D60mm、ショルダーストラップは約H1200×W40mmと、どちらも使いやすい大きさです。

このかわいさ、持っていたら街中で注目されること間違いなし♪

BROS×CITEN初コラボ♡ユニセックスパンツで快適スタイル

どっとポーチFANでさらに可愛さアップ！



どっとポーチ FAN（全4種）

「どっとポーチ FAN」は、サンリオキャラクターズの新しいポーチシリーズで、全4種類が登場します。

サイズは本体（二つ折り時）で約H290×W150×D20mmと、大容量の収納力を誇り、普段使いにも旅行にもぴったり。

価格は2,420円（税込）で、可愛らしいデザインと実用性を兼ね備えたアイテムです。ポーチはポリエステル素材で、丈夫で長持ち。

サンリオファンの方にはぜひ手に入れてほしいアイテムですね♪

平成レトロなデザインで、懐かしさと新しさを両立



今回のサンリオキャラクターズ新商品は、「平成レトロ」がテーマ。

レオパード柄のくまちゃんスーツをまとったキャラクターたちが、懐かしい時代感を感じさせながらも、現代のデザインに見事にアレンジされています。

どの商品も、サンリオならではのかわいらしさが詰まっていて、オトナ女子にもぴったりのアイテムばかり。

おしゃれでありながら、どこかレトロで心が温かくなるようなデザインは、プレゼントにも最適です♪

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651812

サンリオキャラクターズの新シリーズで、平成レトロを楽しんで♪



アイアップの新商品シリーズは、サンリオキャラクターズの魅力を存分に楽しめるアイテムが盛りだくさん！

レオパード柄のくまちゃんスーツをまとったキャラクターたちの可愛さに、平成レトロなテイストが加わり、懐かしさと新しさがうまく融合しています。

ぬいコロンキーホルダーやショルダーストラップ、どっとポーチなど、ファンなら絶対にゲットしたいアイテムばかり。