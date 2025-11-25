マイクなどの音響機器は、上を見ればキリがない世界ですが、安くても使える製品は意外にあります。

AmazonベーシックのUSBコンデンサーマイクもそんな製品です。

Amazonベーシック USBコンデンサーマイク 2,760円 Amazonで見る PR PR

Image: Amazon

振動板は14mmと大きめで感度も高め。カーディオイドのピックアップパターンで指向性もまずまず。周辺ノイズを効果的に抑制しながら収音できます。

ドライバなどなしでPCとUSB接続するだけですぐ使えるお手軽さで、シリコンゴム製のマイクブーツが付属します。

Image: Amazon

驚きなのがお値段で、通常価格が3,247円。

コンデンサーマイクが3,000円台ってどーなってんの？って感じなのですが、ブラックフライデーだとさらに15%OFFで2,760円となっております。

Image: Amazon

価格破壊どころではない驚異的なお値段ですが、この価格帯とは思えないほど使えるやつなので、まだマイクを1本も持ってない人には良さげです。ガチで音楽制作に挑むとなるとキビシイかもしれませんが、ビデオ会議や動画配信などなら十分使えますしね。

Amazonベーシック USBコンデンサーマイク 2,760円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon