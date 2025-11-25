まさかのお値段二度見。USBコンデンサーマイクが3,000円切りって？
マイクなどの音響機器は、上を見ればキリがない世界ですが、安くても使える製品は意外にあります。
AmazonベーシックのUSBコンデンサーマイクもそんな製品です。
Amazonベーシック USBコンデンサーマイク
2,760円
Amazonで見るPR
振動板は14mmと大きめで感度も高め。カーディオイドのピックアップパターンで指向性もまずまず。周辺ノイズを効果的に抑制しながら収音できます。
ドライバなどなしでPCとUSB接続するだけですぐ使えるお手軽さで、シリコンゴム製のマイクブーツが付属します。
驚きなのがお値段で、通常価格が3,247円。
コンデンサーマイクが3,000円台ってどーなってんの？って感じなのですが、ブラックフライデーだとさらに15%OFFで2,760円となっております。
価格破壊どころではない驚異的なお値段ですが、この価格帯とは思えないほど使えるやつなので、まだマイクを1本も持ってない人には良さげです。ガチで音楽制作に挑むとなるとキビシイかもしれませんが、ビデオ会議や動画配信などなら十分使えますしね。
