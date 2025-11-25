富士フイルムホールディングス（ＨＤ）は２５日、半導体材料を製造する静岡工場（静岡県吉田町）に新規材料の開発や品質検査などを行う新棟を増設し、今月から稼働を始めたと発表した。

急拡大するＡＩ（人工知能）データセンター向けの半導体をはじめとした需要増に応える。

新棟は延べ床面積約６４００平方メートル。半導体材料事業を手がける子会社・富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズが持つ工場内に、約１３０億円を投じて建設した。

先端評価機器の導入により、微細な回路の先端半導体向けの新規材料の開発を進める。富士フイルムは半導体事業への投資を加速し、２０２５年度から２６年度にかけて１０００億円以上投じるとしている。

同日開かれた開所式で、富士フイルムＨＤの後藤禎一社長は、「静岡工場で培ってきた技術を活用して高性能かつ高品質な半導体材料を供給し、日本並びにグローバル市場での半導体のさらなる進化に貢献する」とあいさつした。経済産業省の野原諭・商務情報政策局長は「半導体の供給網の強靱（きょうじん）化を図る上で、非常に重要な役割を担う工場だ」と話した。