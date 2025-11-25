【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 由来は「猪」なのに「犬」？ 栄区の難読地名「犬山町」の読み方と歴史
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では2025年11月29日、30日に「あーすフェスタかながわ」が開催される横浜市栄区の難読地名「犬山町」に注目します。さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
「みんなで育てる多文化共生」をテーマに民族団体、NPO、市民グループなどで実行委員会を組織し、多様な国籍、文化を持つ企画委員が話し合いを重ね、企画から準備、運営まで行っています。
会場はJR本郷台駅にほど近い、あーすぷらざ（神奈川県立地球市民かながわプラザ）。2025年は11月29日と30日に開催されます。
ステージでは世界の歌や踊り、民族衣装のファッションショー、打楽器の演奏などが行われるほか、来場者が参加できるプログラムもあります。
また、会場には世界各地の料理を楽しめるキッチンカーや屋台、世界の民芸品・工芸品・フェアトレードグッズなどを取り扱うお店が集合します。
あーすぷらざから4kmほど離れた場所に「犬山町」という住宅地がありますが、さて何と読むでしょう？
1983年（昭和58年）の住居表示施行に伴い、上郷町の一部から新設された町です。1986年（昭和61年）の行政区再編成に伴い、戸塚区から栄区に編入されました。
町名は字名「犬の山（いのやま）」から採りました。昔は矢沢山に続く小さな山で、矢沢山から猪を追ったそうです。「猪の山」が「犬の山」に変わったといわれています。
ちなみに、犬山町がある栄区は、横浜18区で「自然が豊かだと思う区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第5位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）
(文:田辺 紫)
