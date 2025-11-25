300人が選ぶ「デザインが好きなノートパソコン」ランキング！ 2位「VAIO」、1位は？【専門家の解説も】
新生活やビジネス、学業のためにノートパソコンの購入を検討する際、性能や価格だけでなく「デザイン」を重視する人も多いのではないでしょうか。持っているだけで気分が上がるような、洗練されたモデルが各社から登場しています。
今回はAll About編集部が実施した「ノートパソコン」に関するアンケートから、「デザインが好きなノートパソコン」の結果を紹介しつつ、All About ノートパソコンガイドの上倉賢さんが、それぞれのメーカーの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【10位までの全ランキング結果】
回答者にVAIOを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「シンプルながらも洗練されていると思うから」（40代女性／兵庫県）
「デザインはソニー時代からVAIOが好みです」（40代男性／北海道）
「ソニーの製品はパソコンに限らずスタイリッシュなイメージがあるから」（40代女性／埼玉県）
「ソニー時代から続く洒落たイメージ」（50代男性／福岡県）
「スタイリッシュで格好いいイメージだから」（40代男性／神奈川県）
＝＝＝
回答者にAppleを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「シンプルな無駄を省いたデザインに、アルミやガラスなどの高級素材を用い、ハードとソフトの一体化された体験を実現しているからです」（20代女性／愛知県）
「シルバーのMacBookがカッコよくて長く愛用している」（40代男性／茨城県）
「おしゃれなイメージだから」（30代女性／埼玉県）
「シンプルで洗練されたデザインが好きで、どの角度から見ても見た目がきれいで、仕事中も気分良く使えるから」（30代男性／富山県）
「スタイリッシュで薄いから」（30代女性／東京都）
＝＝＝
上倉：パソコンは見た目も重要な要素で、お店などで最終的には見た目で選ぶようなこともあるため、各社さまざまなこだわりのデザインの製品を投入しています。
VAIOシリーズは統一感のあるデザインで展開しています。ソニー時代からのイメージなどもあるようですが、VAIOとして独立した現行のVAIOシリーズは、以前よりもラインナップが限定され、デザインの統一感は高くなっています。
シンプルなデザインの評価が高いですが、筐体デザインだけでなく、キーボードのカナ文字なしや無刻印キーボードなども提供し、筐体形状以外もよりシンプルなデザインも選べます。また、一般的なカラーリング以外に、モデルごとに特別なカラーリングの製品も展開しているので、特別感のある製品を使いたい方は要注目です。
このランキングではAppleが圧倒しています。Apple製品はスマートフォンやパソコンのハードウェア、OS含めたソフトもすべて統一したデザインで展開しています。ガジェットをApple製品でそろえれば、見た目だけでなく、どの製品も同じ使い勝手で利用可能です。
「MacBook」シリーズはアルミ削り出しで、最近では再生アルミを使うなど、環境への配慮もしていることをはっきりと表明しています。筐体カラーはシルバーやブラック系以外の色も選べるモデルもあり、同じ製品でもカラーリングの違いで個性を出せるようになっています。
【上倉賢プロフィール】
All About ノートパソコンガイド。個人的に欲しいパソコンの情報をまとめるため、1995年頃からノートパソコン専門サイトを開設。インターネット黎明期の1990年代から、ノートパソコンを中心にパーソナルコンピューティングに関する国内外での取材、記事執筆活動を行っている。
＜調査概要＞
調査名: 「ノートパソコン」に関するアンケート
調査方法: インターネットアンケート
調査期間: 2025年10月24〜27日
調査対象: 全国10〜70代の300人（男性：125人、女性：172人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:上倉 賢（ノートパソコンガイド）)
