資産30億円ニート、久しぶりの投稿に「とうとうリア充すぎてポストどころじゃなくなったのかと、、、」の声
「資産30億円ニート」として知られるマサニーさんは11月25日、久しぶりに自身のX（旧Twitter）を更新し、ファンから歓喜の声が上がりました。
【投稿】マサニーさんの生存報告に安心の声
マサニーさんは18日に都内のすし屋で食事したことを報告して以来、Xの更新が途絶えていました。以前より恋人がいることも明かしており、私生活が順調なことから、SNSとの距離が自然と開いているのかもしれません。
(文:勝野 里砂)
【投稿】マサニーさんの生存報告に安心の声
「生きてます」マサニーさんは「生きてます」と投稿。コメント欄では、「生存報告ありがとうございます」と安堵（あんど）の声のほか、「でも、それだけリアルが順調とのことですね」「とうとうリア充すぎてポストどころじゃなくなったのかと、、、」と充実した生活を送っているのではと推測する声や、「日頃何して1日を過ごしてはるんやろ」と疑問を抱く声などが寄せられました。
2024年には書籍を発売今回話題になったマサニーさんは、2024年に『ズボラな人でもお金が増える 漫画インデックス投資一択で億り人』（KADOKAWA）を刊行しています。本書は、新NISAをはじめとする資産形成の基礎を、投資初心者でも理解しやすいよう漫画と図解でまとめた入門書です。インデックス投資の考え方やiDeCo（個人型確定拠出年金）との違い、家計管理や節約のポイントを実例とともに解説しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)