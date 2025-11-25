与田祐希・筒井あやめ・金村美玖が夢の共演　乃木坂×日向坂の“奇跡の3人”が『bis』ラスト表紙に

与田祐希・筒井あやめ（乃木坂46）・金村美玖（日向坂46）が表紙を飾る『bis』2026年冬号（光文社）が12月1日に発売される。

【写真】購入特典には仲村悠菜（私立恵比寿中学）や伊藤百花（AKB48）も登場

2017年10月に「いつまでもガーリーな心を持ち続ける人のためのファッションカルチャーマガジン」として復刊した『bis』は、2026年冬号（12月1日発売）をもって、定期刊行を終了します。ラスト号の表紙を飾るのは、レギュラーモデルとして活躍した与田祐希、筒井あやめ（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）。歩んできた時間も、纏う空気も違う3人が、ラスト号で表紙＆巻頭ファッションページ16ページで初共演。

「こんなコラボが実現するなんて夢にも思わなかったです。元乃木坂46、現役乃木坂46、日向坂46の3人の組み合わせって今までに見たことがないですし、そもそも卒業生と現役メンバーが一緒になる機会もなかなかないので、すごく貴重な回だなと思いました」（与田祐希）

「私がずっとおふたりと撮影したいって言っていたので、それが叶って本当にうれしいです。おふたりとお話ししているのも、夢みたいです」（金村美玖）

「ゆうちゃん（与田祐希）とは一緒に撮影したことはあったのですが、まさか金村さんも一緒に3人で撮影できるなんて、すごくうれしかったです。一緒に撮影していて、初めてって感じがぜんぜんしなかったです。むしろ居心地がよくて、みんな同じグループだったんじゃないかなくらいに思いました」（筒井あやめ）

3人での鼎談では、それぞれの印象、共通点、『bis』モデルとしての思い出を語った。また各々のソロページでは、それぞれ『bis』で活動してきた日々を振り返るインタビュー企画も収録。初出演の思い出、撮影での経験、成長を感じた瞬間、そして読者への感謝。ラスト号だからこそ話せる「私にとっての『bis』」が綴られる。

また今号にはセブンネットショッピングなどでは、表紙を飾った3人はじめ、仲村悠菜（私立恵比寿中学）や伊藤百花（AKB48）のポストカード等、法人別限定購入特典が用意される。

