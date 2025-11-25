天皇杯のチャンピオン、Jリーグの代表としても――ゼルビア下田北斗が胸に秘めた誇り。優勝から中２日「今日の試合は勝つことが大事だと思っていた」【ACLE】
11月22日に行なわれた天皇杯決勝で、町田は神戸を３−１で下し、クラブ初のタイトルを手にした。それから３日後の25日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で、韓国の江原と敵地で対戦した。
24分に仙頭啓矢がヘッドで先制点を挙げると、28分に下田北斗が鮮やかなFKでネットを揺らす。39分にはオ・セフンが冷静なフィニッシュでチーム３点目を奪う。55分にセットプレーで失点も、それ以上の得点は許さず、３−１の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューに下田が対応。「良い位置でファウルをもらってくれたので、自信を持って蹴れましたし、運良く入って良かったです」と自らの得点を振り返る。
天皇杯の王者はアジアの舞台でも、その強さを存分に見せつけた。
「初めてのタイトルを天皇杯で獲ることができて、中２日で、アウェーでなかなか難しい状況でしたけど、天皇杯のチャンピオンとして、Jリーグの代表として、誇りを持って戦おうという想いがありました。もっともっと自分たちが強くなっていくために、今日の試合は勝つことが非常に大事だと思っていたので。気持ちを入れて戦いました」
これで町田はACLEで５試合を終えて、２勝２分け１敗の戦績。下田は「まだまだ突破は決まっていないですし、今日の勝点３をしっかり活かすためには、次とその次もまだまだ続くので、そこは大事」とし、「満足することなく、上を目ざしてみんなで頑張っていきたい」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レフティ下田の鮮烈FK弾！
