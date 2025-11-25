ひどい暴言の夫に妻は？


「金も稼げねえくせに生意気なんだよ」「飯作っただけででかいツラすんのかよ」

専業主婦としてキャリアを諦めた妻・翼を待ち受けていたのは、夫・進次郎の心ない暴言。さらに、思春期の息子・つかさは、翼の声かけに悪態ばかりで、進次郎の態度がそれを増長させているようにも見える。

夫からの毎日続くモラハラ、反抗期の息子からの無視と暴言。

二重の苦しみに疲弊しきっていた翼は、友人の一言をきっかけに、ようやく夫の言動が「モラハラ」であることに気づき始める――。

多くの読者が共感と怒り、そして希望を求めて読み進める、話題沸騰のコミック！　

今一番レタスクラブWEBで読まれているマンガランキング1位を記録した『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』からモラハラエピソードをお届けします。

※本記事はリアコミ、はち著の書籍『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』から一部抜粋・編集しました。

今やろうとしてたのにやる気失せたわ


金も稼げねぇくせに


反抗期の息子とモラハラ夫


反抗期真っ只中


これが反抗期…！！


心底困ってしまう


こんなことは日常茶飯事だった


『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』より


絶望の淵に立たされた妻・翼。この暴言夫と反抗期の息子が織りなす地獄から、彼女はどのようにして抜け出すのでしょうか――？

原作＝リアコミ、漫画＝はち／『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』