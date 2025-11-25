「俺と同じ量の仕事してから口答えしろ」「無職」妻を見下す夫と息子【モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした】
「金も稼げねえくせに生意気なんだよ」「飯作っただけででかいツラすんのかよ」
専業主婦としてキャリアを諦めた妻・翼を待ち受けていたのは、夫・進次郎の心ない暴言。さらに、思春期の息子・つかさは、翼の声かけに悪態ばかりで、進次郎の態度がそれを増長させているようにも見える。
夫からの毎日続くモラハラ、反抗期の息子からの無視と暴言。
二重の苦しみに疲弊しきっていた翼は、友人の一言をきっかけに、ようやく夫の言動が「モラハラ」であることに気づき始める――。
今一番レタスクラブWEBで読まれているマンガランキング1位を記録した『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』からモラハラエピソードをお届けします。
※本記事はリアコミ、はち著の書籍『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』から一部抜粋・編集しました。
絶望の淵に立たされた妻・翼。この暴言夫と反抗期の息子が織りなす地獄から、彼女はどのようにして抜け出すのでしょうか――？
原作＝リアコミ、漫画＝はち／『モラハラ夫から助けてくれたのは反抗期の息子でした』