Daoko、最新デジタルEP『meta millefeuille』よりリード曲「Rhythm in the Sunset」MV公開
Daokoが、2025年11月19日にリリースした最新デジタルEP『meta millefeuille』より、リード曲「Rhythm in the Sunset」のMVを公開した。
監督はこれまでも「御伽の街」や「帰りたい！」などDaokoのMVを手掛け、現在開催中のアジアツアーにもVJとして参加し、長年親交を重ねてきた佐伯雄一郎。Daokoの何気ない日常を切り取った懐かしさを感じる映像とモダンなグラフィックを融合させた、どこか記憶の断片を掘り起こすような2000sテイストのノスタルジックで温かみのある映像に仕上がっているという。
◆ ◆ ◆
◾️Daoko コメント
この楽曲は、namitapeさんのわくわくするサウンドにあわせて、日常生活で見つけたお気に入りの言葉たちをきれいに並べて構成しました。お散歩中の情景を思い浮かべながら制作したので、そのイメージをもとに親近感の湧くようなミュージックビデオにしたいという思いがあり、関係値も深く心からリスペクトしている佐伯監督にお願いさせて頂きました。終始穏やかな空気が流れるとてもたのしい撮影でした。ひだまりのような時間だったからこそ撮れた柔らかい表情は、今までDaokoとしてお見せしていなかった素に近い自分の姿なので少々こそばゆさもありますが、佐伯監督が素敵に仕上げてくださったので是非……！
◆ ◆ ◆
◾️佐伯雄一郎 コメント
等身大でありながら独自の輝きを宿すDaokoさんの表情や仕草を楽曲の世界観とともに味わっていただけたら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️ビデオクレジット
Starring : Daoko
Director : Yuichiro Saeki
Director of Photography : Ryuichi Taniura
Camera Assistant : Kaoru Noguchi
Stylist : Mika Masuda
Hair & Makeup : Natsuho Makino
Lyric Design : Minoru Shimizu
Location Support : Chofu Film Commission
Producer : Masato Kudo
Produced by FAB
◆ ◆ ◆
さらに、12月3日にはEP収録曲「MeeM」のMV公開予定なので、ぜひともチェックしていただきたい。
「Rhythm in the Sunset」、「MeeM」が収録されたデジタルEP『meta millefeuille』は現在配信中。7月配信シングル「前世は武将」、9月配信シングル「僕だけのフォトン」、TVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』オープニング主題歌「いいよ」を含む計5曲が収録。アートワークは、気鋭のイラストレーター・游が担当している。“kawaii”を合言葉に、珠玉のポップチューンがパッケージングされた本作は、Daokoの持つ尖鋭的な感性とリスナーの日常に寄り添う親密さを同居させた最新モードを提示する作品集となっているとのことだ。
また、自身初となるアジアツアー＜THE “YOU” ZIZAI ASIA TOUR 2025＞も、いよいよ残すところ11月28日の東京・渋谷WWW X公演のみ。中国・深圳を皮切りに、上海、バンコク、台北、ソウルと各地を熱狂の渦に包んできた充実のツアー。その集大成となるファイナル公演は既にチケットがソールドアウトしている。
◾️デジタルEP『meta millefeuille』
配信：https://lnk.to/meta_millefeuille
◆収録曲
1.MeeM
作詞 : Daoko
作曲 : Daoko
編曲 : GuruConnect
2.いいよ
作詞 : Daoko
作曲 : GuruConnect , Daoko
編曲 : GuruConnect
3.前世は武将
作詞 : Daoko
作曲 : 永井聖一 , Daoko
編曲 : 永井聖一
4.僕だけのフォトン
作詞 : Daoko
作曲 : x0o0x_ , Daoko
編曲 : x0o0x_
5.Rhythm in the Sunset
作詞 : Daoko
作曲 : namitape , Daoko
編曲 : nametape
Jacket Ilustration：游
◾️＜THE “YOU” ZIZAI ASIA TOUR 2025＞
出演：Daoko
サポートメンバー：DJ / マニュピレーター / ベース・GuruConnect、ドラム・ビートさとし
日程：2025年11月28日（金）
会場：渋⾕WWWX
OPEN：18:15 START：19:00
《問い合わせ》：AIR FLAG Inc 03-6276-4968（平⽇11:00〜16:00）
※SOLD OUT
