¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡ÖËÍ¤¬MLB¤ÇÂè2¥ê¡¼¥É¤¬ºÇ¤âÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Ìîµå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁö¤ë¡×¤³¤È¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬24¡¢25ÆüÎ¾Æü¤Ëº£Ç¯¤Î¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Ø»ØÆ³¤ËË¬¤ì¤¿¡£Ëè½©¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸»ØÆ³¤Ï20202Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄÌ»»13¹»ÌÜ¡£½©¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁöÎÝ¤Î¶Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤òË¬¤Í¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤êÄ©¤â¤¦¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÂÀÂÜ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤òÊú¤¨¡ÖÁö¤ë¡¢¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¸ÄÀÅª¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢»ØÆ³¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¼Â±é¤ÈÉô°÷¤¿¤Á¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï³°Ìî¿Ø¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂÇµåÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ÅðÎÝ¤Î»þ¤Î¹½¤¨¤ä¤Ã¤Æ¡©¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¡£ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤ÎÂÎÀª¡£¿¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¡£È½ÃÇ¤·¤Æ¤«¤éÆ°¤¯¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ°ìÎÝ¾å¤Ç¤ÎÁöÎÝÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡¡Ö¡Ê¾åÂÎ¤¬¡ËÉâ¤¤¤Æ¡ÊÂÇµå¡ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢±¦Â¤Ë½Å¿´¤ò¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈµÕ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£½Å¿´¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»ß¤Þ¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ëÂÎÀª¤Ç¸«¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê½Å¿´¤ò¡Ë²¼¤Ë²¼¤Ë¡£¤³¤ÎÂÎÀª¤Ç¡ÊÂÇµå¤ò¡Ë¸«¤Æ¿Ê¤à¡×
¡¡Áö¼ÔÆóÎÝ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÆóÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤òÆÍ¤¯ºÝ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ë¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶Â§¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËÁö¼Ô»°ÎÝ¡£Âè2¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÌÃÖ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£°ìÊâ½Ð¤Æ¤âÌá¤ì¤ë´¶³Ð¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ìîµå¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÊÂÇµåÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËËÍ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±·Ð¸³¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤«¤é¡ÊÂÇµå¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¡Ö¸Ô´ØÀá¤ò³ä¤ë¤È¤³¤¦¡Ê½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ë»ÑÀª¤Ë¡Ë¤Ê¤ë¡£¸Ô³ä¤Ç³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡©¤½¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸Ô´ØÀá¤Ç²¡¤»¤Ð°ìÊâ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£²¿Ç¯¤«¤é¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬MLB¤ÇÂè2¥ê¡¼¥É¤¬ºÇ¤âÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ÁÎ®¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼éÈ÷¤â¡ÊÁöÎÝ¤Î¡ËÂÇµåÈ½ÃÇ¤â¤³¤Î·Á¤À¤«¤é¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤À¤«¤é¡×¤ÈÆüÊÆÄÌ»»708ÅðÎÝ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Ìîµå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁö¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶Ë°Õ¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£