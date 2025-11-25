fuzzy knot、2026年も東京・キネマ倶楽部でShinjiバースデーライブ開催決定
fuzzy knotが、Shinjiの誕生日を祝うスペシャルライブを2026年2月8日に東京・キネマ倶楽部にて開催することを発表した。
Shinjiのバースデーを祝して行うライブとして3度目の開催となる本公演は、日ごろの感謝をファンのみんなと共有する大切なステージとして用意されており、熱くも心温まるライブが見られるとのこと。クラシカルな雰囲気を持つキネマ倶楽部で織り成すプレミアムな一夜は、忘れられない祝祭の場になるはずなので、ぜひチェックしていただきたい。
チケットは11月25日21時より、fuzzy knotオフィシャルサイト最速先行予約にて受付開始となる。
■＜fuzzy knot LIVE 2026 〜Shinji Birthday〜＞
2026年2月8日（日）東京キネマ倶楽部
OPEN16:15 / START17:00
▼チケット料金
スタンディング 7,000円（税込 / ドリンク代別）
※4才以上有料
・fuzzy knot オフィシャルサイト最速先行予約
※ローソンチケットによるスマチケWEB受付
受付期間：2025年11月25日（火）21：00〜12月9日（火）23：00
当落発表確認&入金期間：2025年12月12日（金）15：00〜12月15日（月）23：59
詳細：https://www.fuzzyknot.com/news/term/live/
