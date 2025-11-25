WANIMAが、2026年4月より全国ツアー＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞を開催することを発表した。

このツアーは2026年春に発売予定のミニアルバム『Excuse Error』を引っ提げたツアーになるとのことで、タイトルの「Excuse Error」には、『間違えるたびに、少しずつマシになってく。止まりながらも、進んでいる。』という意味合いが込められているという。

なお、今ツアーは4月11日のメンバーのKENTA（Ba, Vo）とKO-SHIN（G, Cho）の故郷である熊本・天草公演から始まる。WANIMAが天草でライブを開催するのは2019年7月6日の＜WANIMA Good Job!! Release Party”WANIMA 天草の乱〜「粼津集落」世界遺産登録1周年〜”＞公演以来となっており、約7年ぶりとなる地元・天草公演にも注目が集まる。なお、天草公演のみWANIMAのファンクラブ限定「MEMBERS ONLY」公演となる。

チケット先行販売はファンクラブ「WANIMA MEMBERS 会員先行抽選予約」から始まり、11月29日15時からスタートする。

◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/ 2026年4月11日（土）熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演

2026年4月17日（金）千葉 *

2026年4月19日（日）新潟 新潟テルサ

2026年4月23日（木）大阪 オリックス劇場

2026年4月26日（日）愛媛 松山市民会館

2026年4月30日（木）熊本 熊本城ホール メインホール

2026年5月2日（土）大分 大分・iichikoグランシアタ

2026年5月7日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2026年5月17日（日）岡山 *

2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館

2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日（金）奈良 *

2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス

※公演会場の*は後日発表となる。

◾️『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』

発売日：2026年1月28日（水）

予約：https://WANIMA.lnk.to/THE_JUNCTION ・Blu-ray （Blu-ray 3枚組）

価格：\9,800 (税込) 品番：WPXL-90356〜8

・DVD （DVD3枚組）

価格：\8,800 (税込) 品番：WPBL-90694〜6

パッケージ形態：

3トールケース / 三方背BOX仕様 / 64Pカラーブックレット DISC 1

「Catch Up TOUR Final 2022-2024」

2024.11.9 TOKYO ARIAKE ARENA

1.名もなき日々

2.1988

3.Do you get it now ?

4.Oh!? lie! wrong!!

5.Cheddar Flavor

6.曖昧

7.1CHANCE

8.つづくもの

9.FLY & DIVE

10.BIG UP

11.Midnight Highway

12.りんどう

13.マザー

14.サシヨリ

15.雨あがり

16.Damn away

17.This That Shit

18.オドルヨル

19.眩光

20.夏暁

21.夏の面影

22.Rolling Days

23.Hey Lady

24.舞台の上で DISC 2

「Sorry Not Sorry TOUR」

2025.6.27 Pacifico Yokohama National Convention Hall

1.Sorry Not Sorry

2.Focus on me

3.夏暁

4.Do Gang

5.ONCE AGAIN

6.ネガウコト

7.Oh!? lie! wrong!!

8.眩光

9.マザー

10.存在

11.りんどう

12.EASY PUNK

13.いいから

14.月の傍で

15.BIG UP

16.DISCOVER

17.爛々ラプソディ

18.Rolling Days

19.オドルヨル

20.ともに

21.♡Dear me♡ BONUS DISC

「Boil Down 2024」

2024.12.15 TOKYO GARDEN THEATER

1.Shatter Fate

2.ララバイ

3.JOY

4.LIFE

5.昨日の歌

6.Japanese Pride

7.終わりのはじまり

8.エル

9.いつもの流れ

10.JUICE UP!!のテーマ

11.BIG UP

12.眩光 ◆チェーン別購入者特典情報

・WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」：「Sorry Not Sorry Tour Documentary」DVD

・ワーナーミュージック・ストア：クリアファイル（A4サイズ）

・タワーレコード：アクリルキーホルダー

・HMV：スマホサイズステッカー

・Amazon.co.jp：コットン巾着

・楽天ブックス：シューレース

・セブンネットショッピング：サコッシュ

・応援店：ポストカード

・ツアー会場：トートバッグ

※WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」特典は会員様のみご予約いただけます。

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。