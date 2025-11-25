結婚ラッシュの波がくると、「私もその波に乗りたい！」と思って、焦り始めてしまいますよね。そうなると気になるのが、彼氏の気持ちだと思います。自分のことをどう思っているのか、今後のことを真剣に考えてくれているのかが気になるところですが、無神経な発言をする男性もいるようで……？ 今回は、交際歴10年の彼氏に「私のことどう思う？」と聞いて別れを決意した話をご紹介いたします。

味噌汁のような存在

「30歳を越えて、二度目の結婚ラッシュがやってきました。仲がいい友達が次々と結婚することになり、私もそろそろ彼氏と結婚したいな、と考えるように。実は彼氏とは付き合って10年になるんですよね。そんな彼氏に私のことをどう思っているのか、勇気を出して聞いてみることにしました。

すると彼氏は『10年も一緒にいるし今さらどうとかないだろ』『まぁドキドキはしないけど一緒にいたら安心はするかな』『ごはんで言うと味噌汁的な？』『驚くような感動はないけどあったらうれしいやつ』と言われました。人によってはうれしいと感じるのかもしれないけど、これって完全に女としては見てないってことですよね。味噌汁的な存在って、もはやお母さんでは……？

この瞬間、彼氏への気持ちは冷めて別れることにしました。今はマッチングアプリで出会った彼氏と結婚前提でお付き合いしています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ いくら交際期間が長いからといって、彼女を味噌汁に例えるのは無神経ですよね。安心できる存在とはいえ、いつまでも女性として扱われたいのが女心だと思います。

