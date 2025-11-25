「サムライトルーパー」完全新作、『鎧真伝サムライトルーパー』より迫力の特別先行映像第3弾＆戦闘カットが公開
2026年1月から放送されるアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』より、新場面カットを含む特別先行公開映像第3弾が解禁となった。
【動画】大迫力の戦闘シーンがカッコいい特別先行映像
本作は、1988年4月〜89年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編。現在の新宿を舞台に、完全オリジナルストーリーで新たな物語が幕を開ける。監督は藤田陽一、シリーズ構成・脚本は武藤将吾、メインキャラクターデザインは室田雄平、ヨロイギアデザイン原案は岡本英郎が手掛ける。声優キャストは、主人公・凱役を石橋陽彩、上杉魁人役を榎木淳弥、北条武蔵役を村瀬歩、北条大和役を武内駿輔、石田紫音役を熊谷健太郎が務める。
この度解禁された特別先行公開映像・Special First Look Ver.3は、各キャラクターの戦闘シーンを中心に構成されている。
凱が「灼熱の如く、お前の現身を焼き尽くす!」と叫び攻撃するシーンをはじめ、魁人の秘技である疾風波、「ポンコツなんかじゃない…。最高のヒーローだ！」と武蔵の感情が込み上げる場面、「右でも左でもねえ。俺が真芯でぶった斬る！」と大和の十字槍がさく裂して蹴散らしていく姿、紫音が「Excellent……。熱いねえ……」とつぶやくなど、サムライトルーパーたちが抱える悩みや怒り、正義への信念、そして仲間を守るための強い意志がそれぞれの思いとなってあふれ出す。ヒーローとしての責任と誇りを持った若き5人の力強さを感じる映像となっている。
アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』は、2026年1月より放送。
