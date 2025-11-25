北日本から西日本では２６日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

日本海中部に低気圧があって東へ進んでおり、２６日明け方にかけて東北地方に達する見込みです。また、伊豆諸島付近に前線を伴った別の低気圧があって東へ進んでおり、この低気圧は２６日にかけて発達しながら日本の東へ進む見込みです。

さらに、２６日にかけて上空約５５００メートルに、北日本と東日本では氷点下２７度以下の、西日本では氷点下２４度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。

低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気と上空寒気の影響で、北日本から西日本では２６日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。



［防災事項］

北日本から西日本では２６日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

