上戸彩、山田涼介らが増上寺に登場 イベント演出に心配「炎上しないですか」
女優の上戸彩が25日、東京・増上寺にて開催されたディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』ZOOJOJI大ヒット祈願イベントに、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」の正式表記は「はしごだか」）、柄本明、サバンナ高橋と共に出席。上戸が、本作にちなみ“ZOOJOJI”としてライトアップされた増上寺の演出を心配した。
【写真】ニンジンを手にする山田涼介がかわいい！
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に描いた『ズートピア』のシリーズ最新作。会場となった増上寺は、この日、キャスト陣の掛け声によって“ZOOJOJI”へとライトアップされた。
皮肉屋だけど頼れるキツネのニックとバディを組む、いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役の上戸は「『ズートピア』パート1から9年経ちまして、このストーリーの中ではまだニックとバディを組んで1週間しか経っていないので、この9年のブランクを感じさせない声が出せるのか不安でいっぱいですが、ジュディ役の声を今回も担当させていただけることになりました」とコメント。
また、“ZOOJOJI”のライトアップに関しては「お寺のお名前をこんなに変えさせて、いいんですか。炎上しないですか。大丈夫ですか」と心配しながらも、「今日から“ZOO”にかけていろんな地方も回らせていただくので、『ズートピア２』で最高の年末が過ごせたらいいなと思っております」と語った。
また、新キャラクターとして本作に参加する山田は「ズートピア創設者一族の御曹司であり、ジュディの思いに共感して捜査に協力していくイケメンオオヤマネコのパウバートを演じました山田涼介です」と自己紹介。上戸ら共演者から「イケメンって自分で言った」とツッコまれると、「いやいや僕じゃなくてパウバートが（笑）」とはにかんでいた。
さらに、ジュディとニックのように、自身がバディを組むなら誰がいいかと聞かれた山田は「僕は柄本さんが演じられたトカゲのヘイスースとバディを組みたいと思っています」と回答。リアクションがほとんどなく「あぁそうですか」とだけ反応した柄本に、山田が「気を完全に抜かれていたのかなと思いました（笑）」と笑うと、柄本は「いやいや。緊張して張り裂けんばかり」と大げさに否定して笑いを誘っていた。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
