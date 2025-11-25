25日19時30分、同日18時1分頃に発生した熊本県阿蘇地方の地震について気象庁が会見で説明した。

【映像】震度5強、5弱のエリア（地図分布）

気象庁は「熊本県で震度5強の地震を観測した。揺れの強かった地域では落石や崖崩れの危険がある。今後の地震活動あるいは雨に十分注意してほしい。1週間程度、特に今後2〜3日の間は最大震度5強程度の地震に注意が必要だ。過去にこの領域では続けて地震が発生した事例があるので、さらに強い揺れが来る場合もある。マグニチュードは5.8、速報値の5.7から更新している。発生場所は熊本県阿蘇地方、深さは暫定値で9キロ、これも速報値の深さ約10キロから更新している。地震のメカニズムは北北西、南南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で地殻内の浅い場所で発生した地震であり、これは速報だ」と説明。

震度については「震度5強が熊本県の産山村、その他、近畿地方から九州地方にかけて震度5弱から1の地震を観測している」として、19時現在の地震活動の概要として「今回の地震が発生した以降、震度1以上を観測した地震が9回あった。震度1が4回、震度2が5回だ。長大構造物に対して影響を与える長周期地震動は佐賀県の南部、熊本県の阿蘇で階級1を観測した」とアナウンスした。

防災上の留意事項については「この地震による津波は発生しない。揺れの強かった地域では、落石・崖崩れなどの危険性が高まっている」と述べた。

日頃の備えとしては「例えば家具の固定や非常用の持ち出し袋の準備、水や食料の備蓄、避難場所や避難経路の確認、感震ブレーカーの設置、建物の耐震化などに留意してほしい」と述べた。

（ABEMA NEWS）