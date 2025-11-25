Astemoが『初笑いキャンペーン』を実施！ 選手を笑わせてチケットをGetせよ

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が25日（火）、『初笑いキャンペーン』を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本キャンペーンは、ひたちなか市総合運動公園総合体育館にて2026年1月10日（土）と11日（日）に行われるSVリーグ女子第12節 ヴィクトリーナ姫路戦にて実施される。

2025年12月31日（水）まで専用のフォームから「2025年に経験した面白エピソード（実際に経験したもの）」をクラブが募集し、2026年1月に紱本歩未香と岡部詩音の2選手が審査を実施。両選手が面白認定をし、2026年「初笑い」をもたらしたエピソード投稿者（当選者）には、「コートサイドA」の観戦チケットが各試合5組10名にプレゼントされる。

また、惜しくも落選となったエピソード投稿者にも、抽選で各試合10組20名に「コートサイドB」のチケットが特別価格1,400円で提供されるとのこと。（※「RIVALE SUPPORTERS CLUB」有料会員が優待対象者に選出された場合は、FC価格の1,800円からさらに30%OFFの1,260円で提供）

2026年初のホームゲームとなる本試合。ファンの面白エピソードでもたらされる笑顔を力に、ホームで勝利を掴みたい。