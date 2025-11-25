【40・50代】こそ試したい！ 即・若見え & こなれ叶う♡「切りっぱなしボブ」

忙しい大人女性こそ、手軽におしゃれを楽しみたいもの。今回ご紹介するのは、若見えやこなれ感を演出したい40・50代におすすめな「切りっぱなしボブ」です。毛先を揃えたシンプルなボブは、スタイリングしやすく、旬な雰囲気を取り入れやすいのがポイント。今っぽさと手軽さを両立させたヘアスタイルを早速チェックしていきましょう。

毛先の外ハネがこなれた雰囲気

顎のラインでぱつっと揃えた切りっぱなしボブ。外ハネにスタイリングした毛先の動きが、軽やかさと抜け感を演出してくれそうです。顔まわりに程よい動きがプラスされるので、ペタンコ髪も自然にボリュームアップ見えが叶いそう。赤みを抑えたオリーブベージュのカラーで仕上げ、落ち着いた印象をプラスすることでミドル世代にちょうどいいバランスに着地します。

ラフなウェーブでおしゃれ見え

程よいウェーブによって抜け感が演出された切りっぱなしボブ。明るいカラーが気分を上げてくれそうです。ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんは、「さらっとオイルでラフなスタイリングに」とコメント。ラクにスタイリングできるので、忙しい朝の時短になりそうです。

カラーが引き立つ直線的なカット

こちらは、シンプルな切りっぱなしボブに奥行き感のあるカラーが映えています。切りっぱなしボブは、カラーリングで遊び心を加えたり、髪のツヤ感を引き立てたい人にもおすすめ。洗練されたシルエットとカラーによって若見えを狙えそうです。やや長めに結べる程度の長さをキープすると、さまざまなアレンジを楽しめるはず。

髪の動きがニュアンス感をプラス

こちらの切りっぱなしボブは、ふんわりとしたトップや毛先の外ハネによってニュアンス感をプラス。ヘアスタイリストの@nico_saki.0420さんは、「軽さや動きを少し出したい方にオススメ！！」とコメントしています。切りっぱなしボブに変化を加えたい人に、チェックしてほしいアレンジです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanasakikonomi様、@nodiss_miuk様、@tidi_yuki様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri