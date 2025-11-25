グラビアアイドルの西永彩奈（29）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2025年12月24日に発売する50作目のDVDをもって、イメージビデオを卒業することを発表した。



【写真】DVD引退を発表した西永彩奈 いつもと違った雰囲気の美女っぷり！

西永は「いつも応援してくださる皆様へ この度、50thDVDをもちまして イメージDVDを引退します」と発表。目標にしていたという「30歳までに50本出したい」という夢を無事叶えたことを報告し、「お力を貸して頂き本当にありがとうございます。とても愛を感じました」とDVDの制作会社に感謝を述べた。



また「13歳で1stDVDをリリースしてからグラビア体型でもない私がこんなにも長い間、DVDを出し続けられた事。これは応援し続けて下さったファンの みなさんがいてくれたからです 本当に本当に！ありがとうございます」とファンにも感謝。イメージDVD引退の理由については「自分の中で悔いなくやりきれたなって 思えたのでこの節目に引退する事を決めました」と記した。



西永は2008年に13歳でデビューしてから、グラビア界で長年活躍。小柄（154センチ）な体格と、可愛らしい童顔で人気を集めている。2022年からは制服美少女誌「Cream」副編集長に就任している。



（よろず～ニュース編集部）