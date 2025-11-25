乃木坂46の公式サイトが25日に更新。「コンサート観覧時における応援マナーについて」とし、注意を呼びかけた。

公式サイトでは「公演を快適にお楽しみいただくため、応援グッズ（タオル・スケッチブック・うちわ等）を掲げる際は、必ず“胸の高さ”までに留めていただきますようお願いいたします。開場中のアナウンス等でご案内しておりますが、頭より高い位置で掲げられ、後方のお客様の視界を妨げる事例が確認されております。このような行為は、観覧環境の悪化やトラブルの原因となるため、お控えください」と呼びかける。

また「公演中に同行者と大きな声で会話をされますと、周囲のお客様の観覧の妨げとなり、大変ご迷惑となります。公演中は必要以上の会話はお控えいただき、周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします」とした。

「なお、上記の様な迷惑行為を見掛けた際、直接注意・指摘をされますとトラブルに発展する場合がございます。目撃されたお客様は、お近くのスタッフまでお申し出ください」といい「また、状況に応じて公演中にスタッフよりお声がけを行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。スタッフからの注意に応じていただけない場合は、安全管理上、退場をお願いする場合がございます」と記していた。

今月26日と27日に、3期生のメンバー・久保史緒里が横浜アリーナで卒業コンサートを行う。