ナッシュは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。

今回新登場する「柔らかてりだれ焼豚」は、出汁の旨みを効かせた特製てりだれで、豚肉をふっくら柔らかく仕上げた。口いっぱいに広がる豚バラの甘みと旨みを、大根やほうれん草などの野菜と一緒に楽しんでほしいという。



「柔らかてりだれ焼豚」

副菜は、高菜の塩気がアクセントの高菜入りポテサラ、彩り豊かな小松菜と人参のおひたし、香ばしい風味広がるカリフラワーのごま和えとなっている。

なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［発売日］11月25日（火）

ナッシュ＝https://nosh.jp