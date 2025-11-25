¡ÚÆÃ½¸¡Û②¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô 230¥¥í¤ËÄ©Àï¡Ä¼«¸ÊµÏ¿¹¹¿·¤Ê¤ë¤«¡ª¾¾ËÜ»Ô¤Î°ËÆ£µ®Íµ¤µ¤ó23ºÐ¡¡¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¶¥µ»¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Î83¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾¾ËÜ»Ô¤Î°ËÆ£µ®Íµ¤µ¤ó¡£
¼«¸ÊµÏ¿225¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë230¥¥í¤ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¼èºàÃæ¤ËµÏ¿¹¹¿·¤òÃ£À®¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤âµ±¤¤¤¿ÎëÌÚÍ¤Êå¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£µ®Íµ¤µ¤ó
¡Ö¤¿¤È¤¨¤³¤ÎÀè¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ç¤¹¤Í¡£»Õ¾¢¤Î¤â¤È¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨Ä¶¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè²¿½½Ç¯¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢´ðÁÃ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
ÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤ò°Ü¤¹°ËÆ£¤µ¤ó¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ä
°ËÆ£µ®Íµ¤µ¤ó
¡ÖÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿µÏ¿¤¬¥¢¥ó¥Àー23¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎµÏ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¢24ºÐ¤ÎÇ¯¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢°ìÈÌ¡¢¥ªー¥×¥ó¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÃæ¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´ÆüËÜÍ¥¾¡¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ºÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×