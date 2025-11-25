

「明治 Dear Milk 特濃」

明治は、「原材料、乳製品のみ」で作られた国内初（同社調べ）のアイスクリーム「明治 Dear Milk」から、通常品に比べて乳原料をふんだんに使用した冬限定の「明治 Dear Milk 特濃」を12月1日に発売する。

同商品は、「明治 Dear Milk」シリーズ初となる冬限定のアイス。寒い冬に合うよう、十勝地方の乳で作った豊かな乳のコクが感じられる生クリームを使用することで、濃厚な味わいを実現した。

また、通常品に比べて乳原料をふんだんに使用し、乳脂肪分を19.5％（通常品は17％）とすることで、乳のコク深さと後まで続く濃厚な味わいを存分に感じてもらえるようにした。

「明治 Dear Milk」シリーズは、国内初の「原材料、乳製品のみ」で作られたアイスクリームで乳本来のおいしさを追求している。乳由来の優しい甘みやコク、ミルク風味を最大限に引き出すために、同社独自の“十勝コンデンスミルク”を使用した。また、“氷点濃縮仕立て製法（熱を加えずに乳原料を濃縮する製法。脂肪分を取り除いた生乳中の水分のみを凍らせ取り除き、熱を加えずに濃縮することで、「新鮮な香りと豊かなコク」を実現している）”を活用した乳原料を使用することで、乳本来の香りとコクが引き立つ味わいを実現している。

同商品の発売を通じ、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］226円（税込）

［発売日］12月1日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp