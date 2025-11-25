畑芽育、マルチな活躍を見せる“推し”芸人に心酔「本当にカッコよくて、とてつもなく美しくて」

11月24日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が自身の“推し活”について語った。

畑は、自身の“推し活”について語る中で、「芸人さんとして応援してるのももちろんなんだけど、アーティストとしても活躍されている、ラランドのサーヤさんがやってらっしゃる礼賛のライブにもこの間行ってきまして」と切り出した。

続けて、「礼賛って、RIP SLYMEの『熱帯夜』を結構どのフェスでも勝手にカバーしてやりますみたいな感じでカバーでやってるんですけど」「なんと今回、RIP SLYMEフルメンバーでゲスト登場して」「とてつもない豪華な武道館ライブを目の当たりにして」と、ライブについて振り返った。

さらに、「もう本当に、推しの力って偉大すぎて。私、その礼賛のライブの次の日マジで仕事頑張れたの」「歌詞も刺さりまくるし、何よりもサーヤさんが超可愛くて」「サーヤさんに対する感想として合ってるのかわからないんだけど、でも本当にカッコよくて、とてつもなく美しくて」「生きる活力を与えてくれてありがとうという感じでした」と興奮ぎみに話していた。