ホテルニューグランドは、12月3日〜来年1月20日までの期間、カフェ併設のホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店において、「苺ごろっとババロア」を販売する。

同商品は、人気の「S.Weilのババロア」をベースに、プロ野球選手からイチゴ農家への転身が話題の三ツ間卓也氏が手掛ける三ツ間農園の粒よりの苺とコラボレーションした一品。トップには真っ赤な苺を丸っと一粒トッピングし、グラスの底にはカットした苺をたっぷり忍ばせた。やさしい甘さのババロアと薫り高い苺の贅沢なおいしさを堪能できる満足度の高いスイーツに仕上げた。店内での買い物のちょっとした休憩のひとときのおともに、また、テイクアウトして家族みんなで楽しむのもおすすめとのこと。期間限定の味を、この機会にぜひ食べてほしいという。

［販売概要］

販売期間：12月3日（水）〜2026年1月20日（火）

小売価格：苺ごろっとババロア1個 イートイン 979円／テイクアウト 962円

販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店（横浜高島屋 地下1階 Foodies' Port2）

営業時間：10:00〜21:00（カフェ L.O.20:00）

カフェ席数：テーブル4卓8席・カウンター6席

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp