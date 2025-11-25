ナッシュは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。

今回、過去販売し大人気の「海老満喫！チリディッシュ」と「宮崎県産豚のこだわり生姜焼き」がボリュームやおいしさそのままに復活。プレミアムだからこそ楽しめる贅沢な味わいをぜひ堪能してほしい考え。

「海老満喫！チリディッシュ」は、「海老チリを存分に堪能していただきたい」という想いで開発した、海老を贅沢に使用した食べ応えのある特製海老チリプレート。甘酒と塩麹で辛味と酸味をまろやかに仕上げたチリソースを、海老や添え野菜の揚げナスにたっぷり絡めて食べてほしいという。副菜にも海老をふんだんに使用しており、桜海老入りの青梗菜のあえ物、プリプリ食感のえび焼売、エビ油が香るコーンとオクラのごまだれとなっている。なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。



「宮崎県産豚のこだわり生姜焼き」

「宮崎県産豚のこだわり生姜焼き」は、宮崎県産豚ロースを使用した、こだわりの生姜焼きとして再登場。温暖な気候と豊かな自然に恵まれた宮崎で育った豚は、やわらかく旨みが濃いのが特長となっている。その上質な肉に、生姜の風味がガツンと効いた特製だれと千切り生姜を合わせ、厚めにカットした豚肉にしっかりと絡むよう仕上げた。トッピングのネギと生姜だれをたっぷり絡めて食べてほしいという。副菜は、なすの野沢菜和え、ほぐし鶏入りで旨みのあるほうれん草のおひたし、マイルドな味わいのインゲンのツナマヨとなっている。なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［発売日］11月25日（火）

ナッシュ＝https://nosh.jp