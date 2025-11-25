Hi-STANDARDが、明日11月26日にリリースするアルバム『Screaming Newborn Baby』より、収録曲「Our Song」のMVを公開した。

（参考：BUMP OF CHICKEN、米津玄師、Hi-STANDARD、Snow Man、HANA、幾田りら……注目新譜6作をレビュー）

本楽曲は、全国のCDショップ117店舗で先行試聴を行っていたもの。長い歳月を経てなお変わらないバンドの芯と、全世代の心に届く普遍的な励ましが交差する、“今のHi-STANDARD”を象徴する一曲となっている。

バンドがこれまで積み重ねてきた“絆”と“仲間”という核心を、現在の自分たちの視点から真正面から描き出しており、転んでも立ち上がり続けてきた生き様をそのままサウンドに落とし込み、同じように日々の現実と向き合う人々へ寄り添うメッセージとして昇華している。

MVの監督は、東京とLAをベースに活動する映像ディレクター Pennackyが務め、Hi-STANDARDの演奏シーンにフォーカス。演奏シーンを通してバンドを構成する3人の人間性、生き様が滲み出るような作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）