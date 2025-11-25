「母は泣いていました」加護亜依、地元・奈良でライブ開催！ 「遠回りばかりしてやっとここの場所に帰って来れて」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは11月24日、自身のInstagramを更新。地元・奈良県の大和高田さざんかホールでライブを開催し、ライブショットを公開しました。
最後は、「私を育ててくれた地元の皆さん！そして応援してくれるファンの皆さん 支えてくれている家族、マネージャースタッフ、親友みーんな。25年目のただいまになっちゃったけどみんなの愛のおかげであいぼんここに立てたよ！ありがとう！！！」と周囲への感謝の言葉で締めくくっています。
この投稿にファンからは、「加護ちゃんめっちゃ可愛かったぁ〜 楽しくて一瞬で時間が過ぎました これからも応援しています」「加護ちゃんおかえりなさい〜 お母さん喜んでくれて良かったですね」「加護ちゃん、本当に奈良でLIVEしてくれてありがと」「とっっても素敵すぎる お疲れ様です！！！」「加護ちんは永遠のアイドル！」「加護ちゃんめっちゃ可愛くて泣きそうになりました」との声が寄せられました。
地元・奈良にて凱旋ライブ！加護さんは「ありがとうございました」とつづり、自身の写真を1枚掲載。白いミニドレスを身に着け、青く照らされたステージに立つ姿です。ライブには家族が見に来ていたようで、「母は泣いていました。この場所で幼稚園の時に発表会で立ち 大人になって大きくなって、遠回りばかりしてやっとここの場所に帰って来れて みんなからのおかえりー！待ってたよー！の言葉で本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」と心境を吐露。
ミニドレスで美脚を披露加護さんは同日の別投稿でもライブショットを公開。腰に大きなリボンが付いたミニドレス姿を披露しています。足元には黒いニーハイブーツを合わせており、加護さんのしなやかな美脚が引き立つコーディネートです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)