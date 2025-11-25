憧れる「名字」ランキング！ 2位「伊集院」を3票差で抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の節目が近づくこの時期、自分の家族やルーツについて改めて考える人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜17日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「名字のイメージに関するアンケート」を実施しました。その中から、憧れる「名字」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「すごく高貴なイメージです。自分がこのような苗字になれたら素敵だろうなと思います。芸能人でも聡明な方や立派な方がいらっしゃるので憧れます」（40代女性／京都府）、「かっこよくて、お金持ちそうで憧れる」（20代女性／福岡県）、「響きが上品てかっこいいと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「公家や華族がルーツとされ、高貴な印象があるため、憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「公家や旧家を思わせる雅な響きと、寺や園といった古風な漢字の組み合わせが、歴史や品格を感じさせるため」（20代女性／長崎県）、「時代劇やドラマにでてきそうで、主役の名前のイメージです」（50代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊集院／9票2位は「伊集院（いじゅういん）」でした。その格式の高さや希少性が、そのまま「憧れ」の感情に結びついていると考えられます。特に珍しい名字であるため、映画やドラマで活躍する華やかな人物や、由緒ある旧家の人々を連想しやすく、それが「一度は名乗ってみたい」という憧れの気持ちを抱かせているようです。
1位：西園寺／12票1位に輝いたのは「西園寺（さいおんじ）」でした。「さいおんじ」という高貴な響きが、ほかの名字とは一線を画す特別なステータスを感じさせます。現代において極めて珍しいため、手が届かないほどの高嶺の花のような存在として、多くの回答者から支持を集めました。
