¾®À¾¿¿ÆàÈþ47ºÐ¡¡30Âå¤Ç¡ÖËèÆüÈ´¤±ÌÓ¤¬¡Ä¡×ÇòÈ±¡õ¥·¥ß¤â·ãÇò¡¡Åö»þ¤Î¸¶°ø¡õ²þÁ±Ë¡ÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡Ê47¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´¤±ÌÓ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¼«¿È¤â¡¢10¿ôÇ¯Á°¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËèÆüÈ´¤±ÌÓ¤¬¤¹¤´¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈ´¤±ÌÓ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¢ª¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¢ª¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤òÂå¼Õ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¢ª¤¨¡ª¡©¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¤Ç¤â´ðÁÃÂå¼Õ¤Ï²ó¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·Ï·ÇÑÊª¤â½èÍý¤·¤¿¤¤¤·²È»ö¤â»Å»ö¤â¤·¤Ê¤¤ã¤À¤·¡¡ÂÎ¤Î½¤Éü¤â¤¢¤ë¤·¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ø¤´¤á¤ó¤Ã¡ªº£¤ÏÈ±¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥¢¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤½¤Î¡Ê¬¤±ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò¾¯¤·¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö+£á¤ÇÈ±¤òÍÉ¤é¤¹¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡×¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤âµºÜ¡£¼«¿È¤Ï15Ç¯°Ê¾å¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Àº¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½©¤Ï¡¢½Õ¤Î¿·²ê¤¬²ê¿á¤¯Á°¤Î½àÈ÷¤È¤·¤ÆÍÕ¤Ã¤Ñ¤âÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤âÂçÀÚ¤ÊÀ¸¤¨ÂØ¤ï¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÈ´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¨Àá¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÊ¬¤±ÌÜ¤äÆ¬Äº¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥Ô¥è¥ó¤È²¿ËÜ¤«¿·¤·¤¤¥Á¥ÓÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢¡Ø¤¢¡¢È±¤ÎÌÓ¤âÆ¬Èé¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£¡Ù¤È¡¢°¦¤ª¤·¤ó¤Ç²á¤´¤»¤¿¤é¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¾®À¾¤ÏÀè·î¡¢47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö30Âå¤Îº¢¤ÏÇòÈ±¤ä¥·¥ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢40ÂåºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤³¤È¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÄü¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÇòÈ±¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ß¤â¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£