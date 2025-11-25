川崎希のモデル夫、“世界一癒し系で良い子な赤ちゃん”を抱く姿を披露「上の子供達めっちゃ手間暇かかるから」
モデルのアレクサンダーさんは11月25日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの川崎希さんとの間に生まれた次女とのツーショットを公開し、注目を集めています。
【写真】アレクサンダー＆次女のツーショット
この投稿にファンからは、「アレクそっくり可愛い」「素敵なパパとかわいい赤ちゃん」「可愛いですね 今が一番癒やされますね」「パパとBaby の可愛いショット」「幸せな瞬間」との声が寄せられています。
6月に第3子が誕生したアレクサンダーさんと川崎さん夫婦。それぞれのInstagramやYouTubeチャンネルでは、子育ての様子について発信しています。
(文:勝野 里砂)
【写真】アレクサンダー＆次女のツーショット
「アレクそっくり可愛い」アレクサンダーさんは「多分世界一癒し系で良い子な赤ちゃんです 上の子供達めっちゃ手間暇かかるから、、w」とつづり、3枚の写真を掲載。1枚目には、次女の顔にほほを寄せるアレクサンダーさんが写っています。2枚目は2人が正面を向いている姿です。次女のかわいらしい表情がどことなくアレクサンダーさんに似ていることが分かります。
6月に第3子が誕生したアレクサンダーさんと川崎さん夫婦。それぞれのInstagramやYouTubeチャンネルでは、子育ての様子について発信しています。
家族でお宮参りにアレクサンダーさんは11月14日に更新したInstagramで、お宮参りの様子も披露。準備は川崎さんが主導で行ったようで、「大変だったのに疲れた顔ださないのはさすが」とコメントしました。さらに、子どもたちについて「これからも元気に育ってね子供達」と愛情あふれる言葉で締めくくりました。
(文:勝野 里砂)