猛暑でもエアコン禁止、娘の服は「実家の古着」だけ。ドケチ夫との生活、もう限界【ママリ】

夫がケチすぎてもう一緒に暮らせない

旦那がケチすぎて離婚しそう。

限界すぎる。

もう離婚話が進んでいて、直前って感じです。

主人の母からは、女の人が折れなさい。と言われました。

私の実家は、最初反対していましたが、徐々にいいんじゃない？協力する、と意見が変わりました。

価値観の違いで離婚した、我慢したって方、両方の意見を聞きたいです😢



ここからは愚痴なので、長いです。

読みたくない方は飛ばして下さい💦



多分旦那の嫌いの根本原因は、全て旦那のケチからくるものだと最近分かりました。

お互い収入は同じくらいで、正直少なくはないです。

月々合わせて、ボーナスは除き、50万位は貯金出来ています。

私自身、金融業界で長く働いてるので、資格もありますし、資産運用、ポイント活用などで自分の美容院や洋服、娯楽費などお小遣いはそこから出してます。

家計簿もアプリでつけていて、食費なども冷凍保存や作り置きを駆使して月3万くらいです。

外食はほぼしません。

私はフルタイムで働いているし、主人も長期で海外出張とかもするので、平日はワンオペで過ごすことが多いです。

私自身、仕事でどうしても20時すぎる残業や、土日出勤するときがあるので、ベビーシッターさんにお願いしたりしています。

主人は、まずこのベビーシッターさんのお金（会社提携のシッター会社なので会社から支給されたり、割引券がある）も気に食わないようで、利用を反対します。

子どもはお気に入りのベビーシッターさんがおり、良好に使ってます。

あと、子どもの習い事も続きのものを嫌がり、1回1回料金を払うものにしろと言ったり、子どもはお絵描きなどに興味があるみたいなんですが、そんな家で出来るものさせるな。と言ってきます。私も小さいころお絵描き教室に行っていたんですが、家では出来ない経験が出来て、とても楽しく過ごせました。

また、子どもの洋服や靴下なども新しいものを買うと、アレコレ言ってまた買ったのか！とか言ってきて本当にムカつきます。子どもの靴下はすぐ汚れてしまったり擦り切れてしまったりするので、買い替えたいです。子どもも女の子で、オシャレもしたいのに、毛玉だらけのトレーナーをずっと気続けています。主人の実家からもらったお古とかの男の子用の服を、これがあれば十分だ！と言ってきます。保育園に置いておく枚数とかを考えると全く足りません。

住宅購入に関しても、この間、小学校に行くまでに買いたいなと思い、そこに主人も賛成してくれて、駅近でマンション前が小学校という物件を見つけたんですが、そんなに急かして買わせるな！と喧嘩になりオジャンになりました。無理な金額ではないです。

食事も本当は私自身が手作りし続けるのが大変で、お惣菜やカット野菜を使いたいんですが、主人がお金がかかる！と頑なにブツブツ言ってきます。

昨日は、私のぼろぼろになったパジャマや下着を断捨離していたら、洋服をそんなに捨てて！とキレらました。

真夏のエアコンや暖房も好きにかけさせてもらえません。

私は営業で、スーツや靴など身なりには気をつけないといけないのですが、スーツ（激安とポイント駆使）を買い替えるのにもブツブツ言ってきます。

私は仕事では上司から、昇格の話が出ていて、昇給したら出費は増えても変わらないと思いますが、どうやら主人はそれが気に入らないようです。

給料面で抜かされるのが嫌みたいです。 出典：

qa.mamari.jp

結婚生活において、夫婦の価値観の違いはよく話題になりますよね。特にお金の使い方に関するズレは、日常生活に大きく影響をおよぼします。アプリ「ママリ」にも、ケチな夫に我慢の限界を感じているとの投稿がありました。投稿者さんの夫は共働きにもかかわらず、エアコンの使用頻度など家庭のさまざまな出費に口を出してくるそう。工夫して暮らしているのに文句ばかり言う夫に耐えかね、離婚を考えているといいます。

投稿者さんはフルタイムで働いているため、ベビーシッターさんに子どものお世話をお願いすることもあるようですが、夫は無駄だと利用を反対。さらに子どもの物を買ったり習い事に行かせたりするのにも文句を言ってくるそうです。



共働き家庭ですが、投稿者さんは贅沢をしているわけではなく、自分の趣味や美容に使うお金はポイントなどでやりくり。食費も作りおきや冷凍保存をして、しっかり家計管理をしています。



投稿者さんは自分で稼いで家計のやりくりをしているのに、「お金がかかる」とブツブツ小言を言われてはストレスが溜まりますよね。離婚を考えたくなる気持ちもよくわかります。

ケチな夫との今後の生活にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には「我慢しててもツラいだけ」「この先何十年と添い遂げるのは無理」といった声がありました。

んー無理ですね😅根本的な価値観が違うし、我慢しても辛いだけだと思います。

ケチな人って自分だけケチでいれば良いのに、他人にまで口を出してくるのは無理です。

エアコンや暖房もつけられないのは命に関わってくるし、私なら離婚一択です。 出典：

qa.mamari.jp

そんなに自分の事しか考えられない人とこの先何十年も添い遂げるの無理です😂

何をするのもストレスになりそうですし😔旦那さんはそれ以上に節制しているんでしょうか😥？ 出典：

qa.mamari.jp

倹約家は悪いことではありませんが、自分の基準を周りにまで求めないでほしいものです。ベビーシッターさんの費用や食費のことだけならまだしも、エアコンを自由使わせないというのは命に関わります。子どもにもお金をかけたくないようなので、根本的な価値観が投稿者さんとは違うのでしょう。



夫婦で共通の目的があって節約をしているのであればよいですが、一方的に厳しくされては生活しづらくなってしまいますよね。投稿者さんはお仕事も頑張っていて収入面の不安は少ないとのことですから、まずはご自身が無理をしすぎていないか、そしてパートナーとどうすればより良い関係で生活していけるのか、ゆっくり見つめ直す時間を持てるといいかもしれませんね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）