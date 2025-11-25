タレントの平愛梨が２５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。夫のサッカー日本代表ＤＦ長友佑都にあきれられた失敗談を明かす明かす一幕があった。

今回は「有名人の妻 大集合ＳＰ」。

「私、夫のために良かれと思ってやったことが、ちょっとおっちょこちょいな失敗をしちゃって。夫に『マジでそれ、イージーだわ！』って言われるんですよ」と話し出した平。

ＭＣの明石家さんまが「どういうことをしたんや？」と聞くと「夫って温冷（交代）浴をやるんですね。温かいのにつかって、水風呂に入るっていう。水風呂をする時は折りたたみのヤツを立ち上げて、氷は自ら大量に買ってきて、ずっと交代浴を何回かするんですけど」と説明。

「夫がマッサージをしてたんです。だから、マッサージが終わったら、すぐ温冷浴ができるように準備をしたんですよ。初めてやって、夫が入るのを見てたら『愛梨、氷は？』って言われて。『えっ、その中に入れたよ』って言ったら『溶けてるじゃん！』みたいな。『俺が入る前に入れなきゃ、ぬるくなっちゃうから！』って言われて。そんな、すぐ溶けると思わなくて、自分的にも。熱気で溶けるとか知らなくて」と主張し、さんまに「アイスコーヒーとか飲んだことあるやろ？」とツッコまれた。

「『（氷は）直前に入れなきゃダメなんだよ！ それはイージーだよ！』って言われて。マッサージ師さんがいてくれて『愛梨ちゃん、ウケる！』って笑ってくれて良かったと思ったけど、夫はガチなんで。どうしよう？と思って、氷をボウルに大量に入れて『佑都さん、これ！』って言って、バッと入れたら一瞬で氷が金魚みたいに小っちゃくなっちゃったんですよ。氷って、こんな一瞬で小さくなるの？と思ったら、長友さんもびっくりして『マジで金魚みたいになったな〜』って」と続けたところで、さんまに「長友も金魚って発想が一緒。お似合い」と言われ、大ウケしていた。