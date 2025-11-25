俳優の上戸彩さん、森川智之さん、下野紘さん、江口のりこさん、山田涼介さん、三宅健太さん、Dream Amiさん、郄嶋政宏さん、柄本明さん、サバンナ高橋さんが、東京・増上寺で行われた映画『ズートピア２』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇しました。



【写真を見る】【 上戸彩 】“炎上しないですか？大丈夫ですか？”「ズートピア２」ヒット祈願で「増上寺」を「ZOOJOJI」に染め上げる





このイベントでは「ズートピア」の「ZOO」にかけ、「増上寺」を「ZOOJOJI」として境内を緑色にライトアップして開催されました。







上戸さんはあいさつで、“「ズートピア１」から9年経ちました。このストーリーの中ではニックとバディーを組んで1週間ということなので、この9年間のブランクを感じさせない声が出せるか不安でしたが、ジュディ役の声をまた担当させていただけました”と、不安を吐露しながらも喜びを語りました。









ニック役の森川さんは“ニックは元詐欺師ですけど、今は新人警察官。ちょっと皮肉屋だけど根はやさしい…そして「イケボ」です”と、自己紹介すると、ゲイリー役の下野紘さんから“あっ！自分で言った…”とツッコミを入れられ、“自分で忘れないうちに言っておかないと”と開き直りながら会場の笑いを誘っていました。







そして山田涼介さんは、“ズートピア創設者一族の御曹司であり、ジュディの思いに共感して捜査に協力していく「イケメン」オオヤマネコのパウバートを演じた山田涼介です”と自己紹介すると、共演者からは“「イケメン」って言ったね”と総ツッコミが入り、山田さんは“いえいえ、僕じゃなくてパウバートが！”と冷静に場を制していました。







徳川将軍家墓所でもある由緒ある増上寺を緑色に染め上げる壮大な演出に、感想を求められた上戸さんは“いいんですか。お寺のお名前をこんなに変えさせていただいて。炎上しないですか？大丈夫ですか？”と、しきりに心配していましたが。司会から「最高だと思います」と返され、“本当にありがたいです。こんな機会をいただいて”と、恐縮しながら感謝していました。

【担当：芸能情報ステーション】